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انقطاع خدمات الاتصال والانترنت في الخرطوم

01:50 م الإثنين 13 يناير 2025

السودان

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(وكالات)

ذكرت قناة "العربية"، اليوم الاثنين، أن خدمات الاتصالات والإنترنت قد توقفت في العاصمة السودانية الخرطوم بشكل كامل.

يأتي ذلك وسط احتدام المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وسيطرة الأخير على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الخرطوم وثاني أكبر ولاية في السودان.

وأعلنت القوات المسلحة، سيطرتها على مدينة تمبول أمس الأحد، وتطهيرها من عناصر الدعم السريع، بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح.

السودان انقطاع خدمات الاتصال والانترنت الخرطوم
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