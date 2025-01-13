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إعلام فلسطيني: عمليات بحث عن جنود إسرائيليين انهار عليهم مبنى بغزة (صور)

01:49 م الإثنين 13 يناير 2025

فرق إنقاذ إسرائيلية

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وكالات

نقلت وكالة شهاب للأنباء عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن فرق إنقاذ إسرائيلية توجهت إلى معبر إيريز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

كما نسبت لمصادر عبرية قولها إن الحدث الأمني الأخير في قطاع غزة أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه.

من جانبها، قالت شبكة قدس نقلا عن منصات للمستوطنين الإسرائيليين إن 4 جنود إسرائيليين قتلوا جراء انهيار المبنى في بيت حانون.

فرق إنقاذ إسرائيلية الجنود الإسرائيليين قطاع غزة بيت حانون معبر إيريز
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