إعلام فلسطيني: عمليات بحث عن جنود إسرائيليين انهار عليهم مبنى بغزة (صور)

وكالات

نقلت وكالة شهاب للأنباء عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن فرق إنقاذ إسرائيلية توجهت إلى معبر إيريز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون.

كما نسبت لمصادر عبرية قولها إن الحدث الأمني الأخير في قطاع غزة أخطر بكثير من الحدث الذي سبقه.

#صور | 🔻توجه فرق الإنقاذ الاسرائيلية إلى معبر إيرز في شمال قطاع غزة للبحث عن جنود انهار عليهم مبنى مفخخ في بيت حانون. pic.twitter.com/J6Lkl8orA9 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2025

من جانبها، قالت شبكة قدس نقلا عن منصات للمستوطنين الإسرائيليين إن 4 جنود إسرائيليين قتلوا جراء انهيار المبنى في بيت حانون.