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بعد مصرع 24 شخصًا.. متى تنتهي حرائق الغابات في لوس أنجلوس؟ (صور- فيديو)

01:42 م الإثنين 13 يناير 2025

حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس الأم

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القاهرة- مصراوي:

منذ اندلاع الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي حملتها رياح سانتا آنا، وبلغت سرعتها سرعة الأعاصير، وأشعلت واحدة من أعنف حرائق الغابات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن جهود الإطفاء مستمرة، لكن دون جدوى.

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وارتفعت حصيلة الوفيات جراء حرائق غابات لوس أنجلوس بمنطقتي إيتون وباليساديس، إلى 24 شخصًا، الحرائق التي بدأت الثلاثاء الماضي، وبحلول نهاية الأربعاء كانت قد دمرت على أكثر من 17 ألف فدان، وهددت رياح سانتا آنا بتوسيع رقعتها أو حتى إشعال أخرى جديدة، لكن متى تنتهي؟ وما الذي يحتاجه رجال الإطفاء للسيطرة عليها؟

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وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في كاليفورنيا برايس بينيت لشبكة سي إن إن، أمس الأحد: "نحن بحاجة إلى أن تمنحنا الطبيعة الأم استراحة. لدينا رجال الإطفاء. ولدينا المياه. نحن بحاجة إلى الوقت"، مضيفًا أن موعد انتهاء هذه الحرائق ليس سوى جزء من المعادلة.

ولفت إلى أن السؤال هو كيفية التعافي من الدمار في عالم تتزايد فيه الكوارث المناخية المتطرفة، موضحًا أن محاولة تقدير موعد احتواء حرائق الغابات هي في الغالب مجرد تخمين، وتعتمد على عوامل متغيرة مثل التضاريس وفعالية رجال الإطفاء. ومع ذلك، فإن العوامل الرئيسية واضحة: الرياح والأمطار، أو عدم وجودهما.

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ومن جانبه قال جو تين إيك، منسق برامج مكافحة حرائق الغابات/ الحرائق الحضرية في الرابطة الدولية لرجال الإطفاء: "يلعب الطقس دورًا رئيسيًا في كل هذا لأنهم كانوا في حالة حرائق حرجة لفترة طويلة، فإنهم يحرزون تقدمًا جيدًا لكن تحذيرات الطقس تعقد جهودهم، لا توجد أمطار في الأفق لمدة 10 أيام على الأقل، وفقًا لجميع نماذج الطقس".

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وستكون الأيام القليلة القادمة حاسمة لجهود مكافحة الحرائق، فمن المتوقع أن يستمر الطقس الجاف والرياح القوية قبل أن تنخفض درجات الحرارة بحلول نهاية الأسبوع، كما أن هناك أيضًا فرصة لهطول أمطار خفيفة الأسبوع المقبل، وفقًا للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

حتى عندما تنتهي الحرائق، فإن التعافي سيكون طويلًا، وتهديد اندلاع المزيد من الحرائق لن يكون بعيدًا أبدًا في كاليفورنيا التي ضربها الجفاف، في أقل من أسبوعين من عام 2025، أحرق أكثر من 100 حريق ما يقرب من 40 ألف فدان ، وهي زيادة هائلة مقارنة بمتوسط خمس سنوات في هذه المرحلة البالغ 46 حريقًا أحرقت 13 فدانًا.

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وصرحت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا: "تؤكد هذه الأرقام ضرورة الاستعداد . الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري حماية منزلك من حرائق الغابات وخلق مساحة قابلة للدفاع حول ممتلكاتك. يمكن لخطوات بسيطة مثل إزالة النباتات الجافة والحفاظ على منطقة عازلة واستخدام مواد بناء مقاومة للحرائق أن تحدث فرقًا".

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وتم إصدار تحذير باللون الأحمر، ما يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك "ظروف جوية حرجة للحرائق"، في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا حتى الساعة 6 مساءً يوم الأربعاء. وترجع الظروف الأكثر تطرفًا إلى "رياح سانتا آنا المعتدلة إلى القوية محليًا"، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

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وجاء في التحذير "إن الغطاء النباتي الجاف للغاية إلى جانب ظروف الطقس القاسية المستمرة سوف يدعم الانتشار السريع لأي حرائق جديدة أو موجودة"، فضلًا عن أنه تم وضع تحذيرات باللون الأحمر في أجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك مقاطعة أورانج الداخلية ومنطقة إمباير الداخلية، والمناطق الواقعة جنوب وشرق لوس أنجلوس.

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وقال رجال الإطفاء والخبراء لشبكة CNN السبت الماضي، إن رياح سانتا آنا قد تهب غربًا نحو الساحل - مما قد يتسبب في هبوب حريق باليساديس، الذي كان يتحرك شرقًا، على نفسه - ما يساعد في ترويض الحريق بدفعه إلى أرض محترقة بالفعل مع القليل من الوقود المتبقي.

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