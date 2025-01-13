أقوى جيوش العالم 2025: مصر تتصدر العرب وتركيا تسبق إسرائيل وإيران

كتب- أشرف جهاد:

حافظت مصر على صدارة العرب في ترتيب جلوبال فاير باور (Global Firepower) لأقوى جيوش العالم لعام 2025. لكنها تراجعت 4 مراكز دفعة واحدة، بسبب أزمات الطاقة والدين العام، وتركت مركزها السابق الـ15 عالميا لإسرائيل، كما تركت صدارة جيوش الشرق الأوسط لتركيا التي حل جيشها التاسع عالميا.

أما بالنسبة للدول ذات أضعف الجيوش عالمياً، فقد شملت التصنيفات الأخيرة دولًا مثل كوسوفو، الصومال، جمهورية إفريقيا الوسطى، بنين، وبوتان.

أقوى جيوش العالم

وبحسب التصنيف السنوي لـ(Global Firepower) الذي يعتمد على 54 معيارا لتقييم القوة العسكرية لـ145 دولة، جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول عالميًا، تليها روسيا في المرتبة الثانية، ثم الصين، والهند، وكوريا الجنوبية.

وجاءت بريطانيا في المركز السادس عالميا، وفرنسا في السابع متقدمة عن العام الماضي بأربع نقاط، وجاءت اليابان في المركز الثامن ثم تركيا في التاسع وإيطاليا في العاشر.

ترتيب الجيوش العربية في 2025

في تصنيف جلوبال فاير باور الجديد حافظ الجيش المصري على صدارة جيوش العرب وحل في المرتبة الـ19 عالميًا، بينما حلَّ الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربياً و22 عالميًا.

وجاء الجيش الجزائري في المركز الثالث عربياً (الـ26 عالميا)، تلاه الجيش العراقي في المرتبة الرابعة والـ43 عالميا، والجيش الإماراتي في المرتبة الخامسة والـ54 عالميا.

وجاء المغرب في المركز السادس عربيا والـ59 عالميا، تلاه الجيش السوري في المركز الـ64 عالميا. ثم قطر الـ72 عالميا، والسودان الـ73 عالميا، والأردن 75 عالميا.

وفي المركز الـ11 عربيا جاءت ليبيا 76 عالميا، أعقبتها الكويت 79 عالميا، والبحرين 81 عالميا، وسلطنة عمان 82 عالميا، ثم اليمن 85 عالميا، وتونس 90 عالميا.

واعتمد هذا التقييم في 1 سبتمبر 2024، ويرجح أن يشهد تغيرا كبيرا خصوصا بالنسبة للجيش السوري، الذي دمرت قدراته في الشهر الماضي بشكل كبير.

ترتيب جيوش الشرق الأوسط

شرق أوسطياً، تصدر الجيش التركي دول المنطقة في تصنيف "القوة النارية العالمية"، وحل في المركز التاسع عالمياًَ. يليه الجيش الإسرائيلي في المركز الـ15 عالمياً، ثم الإيراني في المركز الـ16 عالمياً. ثم مصر في المركز الـ19 عالميا. وفي المركز الخامس حلت السعودية (الـ24 عالميا).

مقارنة بين ترتيب الجيوش في 2024 وفي 2025

بالمقارنة مع التصنيف نفسه لعام 2024، نجد أن الدول الخمس الأولى هي نفسها، بينما تراجع الجيش التركي مرتبة واحدة للخلف، وكذلك الإيراني (من 15 لـ16).

كما تراجعت مصر التي كانت في المرتبة 15، إلى 19 هذا العام، ليحل مكانها الجيش الإسرائيلي. وتراجعت السعودية مرتبة واحدة. (من 23 إلى 24).

بينما تقدم الجيش العراقي درجتين، حيث كان عام 2024 في المرتبة 45 عالمياً، وفي 2025 احتل المرتبة 43. أما الجزائر فقد ظلت على نفس الدرجة لعامين متتالين (26).

وبالنسبة للجيش الإماراتي، فقد تراجع هذا العام بثلاث درجات، إذ كان في تصنيف 2024 لـ"لقوة النارية العالمية" في المرتبة (51)، وهذا العام (54) . وتقدم المغرب إلى المركز 59 بنقطتين عن العام الماضي.

الطاقة والدين الخارجي سببا تراجع ترتيب مصر بين أقوى الجيوش في 2025

وفق تقييم جلوبال فاير باور، جاء تقييم مصر ضعيف في 6 مؤشرات فقط من بين 54 مؤشرا اعتمد عليها التقييم، وجاء تقييمها مرضي في مؤشر واحد فقط. وكانت وفق المتوسطات العالمية في 7 مؤشرات، وجيدة في 7 مؤشرات أخرى، وممتازة في الـ33 مؤشرا الأخرى.

وكانت أبرز نقاط مؤشرات الضعف 3 أمور لوجيستية تتعلق بأزمة الطاقة هي معيار استهلاك النفط، وحلت مصر فيه في المركز 101 من بين 145 دولة، ومعيار استهلاك الغاز المركز الـ100، واستهلاك الفحم المركز 63 عالميا.

وتضررت مصر من إخراج حاملات الهليكوبتر من مؤشر السفن الحربية الحاملة للطائرات، وإفرادها في مؤشر خاص. ما أدى لتذيل مصر ترتيب العدد الإجمالي للسفن الحربية الحاملة للطائرات. وتأثر ترتيبها بعدم امتلاكها طائرات التزود بالوقود الجوي، ومدمرات حربية.

أما المؤشر المرضي الوحيد الذي حصلت عليه مصر، فيتمثل في مؤشر معدل الدين العام، والذي حلت فيه مصر في المركز 96 عالميا.

منهجية تصنيف Global Firepower لعام 2025

يُصدر مؤشر Global Firepower سنويًا لتصنيف الجيوش حول العالم باستخدام 45 معيارا. تشمل عدد وأنواع الأسلحة، الموارد الطبيعية، الصناعات العسكرية، الاستقرار المالي، القدرة اللوجستية، الجغرافيا، التكنولوجيا العسكرية، عدد القوات، الجاهزية القتالية، والتدريب.