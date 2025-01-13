بعد السيطرة على ود مدني.. البرهان يؤكد رفض التفاوض مع الدعم السريع

(وكالات)

قال رئيس مجلس الانتقال السيادي السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن علاقات السودان مع الخارج ستبنى على مواقف الدول من الحرب الدائرة في السودان.

وجدد البرهان، تأكيده على رفض الشعب السوداني، للتفاوض مع ميليشيا الدعم السريع، إضافة إلى رفض تواجدها في مستقبل السودان.



وأفاد البرهان، أن الحرب الدائرة في السودان لن تتوقف إلا بخروج مليشيا الدعم السريع من الأعيان المدنية وإيقاف دعمها من بعض الدول عسكريا وسياسيا.

واتهم البرهان، الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في حق المواطنين السودانيين خلال الحرب.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وثاني أكبر ولاية في السودان.