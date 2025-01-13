سموتريتش يرفض مسودة اتفاق وقف النار بغزة.. ويصفها بـ "الكارثية"

(وكالات)

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنها "كارثة" على الأمن القومي الإسرائيلي، داعيًا إلى احتلال القطاع بالكامل والسيطرة على إدارة المساعدات الإنسانية.

وأضاف سموتريتش في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "رويترز"، أن الاتفاق الجاري في المفاوضات يمثل "استسلامًا" من وجهة نظره، قائلاً: "لن نكون جزءًا من اتفاق استسلام يشمل إطلاق سراح إرهابيين ووقف الحرب".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن الوضع الراهن يتطلب "مواصلة العمل بكل قوة لاحتلال قطاع غزة بالكامل"، معتبرًا أن هذا النهج هو السبيل الوحيد لإجبار حركة حماس على الاستسلام الكامل.

وشدد سموتريتش على ضرورة أن تتولى إسرائيل إدارة المساعدات الإنسانية في قطاع بدلاً من حركة حماس.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول مطلع على المفاوضات، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "رويترز"، أن قطر التي تلعب دور الوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس، سلمت الجانبين مسودة نهائية لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب المصدر، جاءت الانفراجة بعد محادثات مكثفة استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قيادات من المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، إلى جانب رئيس الوزراء القطري.