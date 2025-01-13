قوات الاحتلال تفجّر عددا من المنازل في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

قامت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، بعملية تفجير ونسف لعدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان، كما قامت بعمليات تمشيط في عدد من المناطق بجنوب لبنان.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عملية تفجير ونسف لمنازل في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وقامت قوة إسرائيلية كبيرة معززة بالدبابات والآليات بإطلاق النار وتمشيط منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وسط تحليق كثيف ومنخفض للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء المنطقة، بحسب ما أعلنت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقامت القوات الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بعملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة في بلدة ميس الجبل الجنوبية، وسمعت تحركات لآليات إسرائيلية داخل أحياء البلدة، بعد أن كان سمع قرابة الساعة الأولى من بعد منتصف الليل، دوي قوي ناجم عن تفجير في البلدة.

وسجّل قبل ظهر اليوم تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وقام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في بلدة الخيام الجنوبية.

وكان قد تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 من نوفمبر الماضي.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.