الدنمارك: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

وكالات

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم الإثنين، نواصل المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى في غزة، مضيفًا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن وفق القانون الدولي.



وأضاف راسموسن، أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربًا عن أمله في أن تنتهي المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة تغير المعادلة.



وفي وقتٍ سابق، نشرت وزارة الخارجية الدنماركية بيانًا صحفيًا، قالت فيه إنه في أول رحلة له كعضو في مجلس الأمن، سيقوم وزير الخارجية لارس لوك راسموسن بزيارة إسرائيل وفلسطين ولبنان والأردن في الفترة من 12 إلى 15 يناير.



وفي إسرائيل، سيلتقي وزير الخارجية الدنماركي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وفي فلسطين سيلتقي مع رئيس الوزراء ووزير خارجية السلطة الفلسطينية محمد مصطفى.