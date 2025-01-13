صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و584 فلسطيني

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 46 ألفًا و584 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 109 ألفًا و731 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية مجزرتين وصل منهما للمستشفيات 19 شهيدا و71 مصابا.