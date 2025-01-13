إعلام عبري: نتنياهو فشل في إقناع سموتريتش بدعم الصفقة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدعم صفقة التبادل قد باءت بالفشل.

يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها سموتريتش قال فيها إن "صفقة التبادل التي تتبلور كارثة للأمن القومي الإسرائيلي"، وأكد أنه لن يكون جزءا من "صفقة استسلام تشمل الإفراج عن كبار "الإرهابيين"، ووقف الحرب، وإهدار الإنجازات التي حققتها إسرائيل" وفق تعبيره.