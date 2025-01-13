إعلام عبري: نتنياهو فشل في إقناع سموتريتش بدعم الصفقة
11:56 ص الإثنين 13 يناير 2025
وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدعم صفقة التبادل قد باءت بالفشل.
يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها سموتريتش قال فيها إن "صفقة التبادل التي تتبلور كارثة للأمن القومي الإسرائيلي"، وأكد أنه لن يكون جزءا من "صفقة استسلام تشمل الإفراج عن كبار "الإرهابيين"، ووقف الحرب، وإهدار الإنجازات التي حققتها إسرائيل" وفق تعبيره.
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