مسؤول إسرائيلي ينفي تلقي تل أبيب مسودة الاتفاق النهائية لوقف النار بغزة

(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن تل أبيب لم تتلق من قطر مسودة مقترح لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت "رويترز" نقلًا عن مسؤولين مطلعين، قولهم إن الدوحة أرسلت المسودة النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى كلا من حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.

وقال المسؤول، الذي لم تكشف "رويترز" عن اسمه، إنه حدثت انفراجة خلال مفاوضات الدوحة بعد منتصف الليل أمس، وذلك عقب محادثات بين رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.