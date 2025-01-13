بسبب حرائق لوس أنجلوس.. ميجان ميركل ترجئ إطلاق برنامجها التلفزيوني الجديد

نيويورك- (د ب أ)

أعلنت شبكة نتفليكس أنه سوف يتم إرجاء بث برنامج ميجان ميركل التلفزيوني الجديد "وذ لاف، ميجان" لمدة ثلاثة أشهر بسبب حرائق الغابات التي تجتاح لوس أنجلوس.

ويظهر البرنامج ميجان وهي تقوم بالطبخ وأعمال البستنة وأعمال يدوية، بالإضافة إلى إقامة الحفلات. وكان من المقرر أن يبدأ بث البرنامج عالميا على شبكة نتفليكس يوم الأربعاء.

وقالت الشبكة في وقت متأخر من أمس الأحد إنه بناء على طلب من دوقة ساسكس، سيتم إرجاء بث البرنامج إلى الرابع من مارس المقبل.

وقالت ميركل في بيان " أعرب عن امتناني لشركائي في نتفليكس لدعمهم لي في قراري بإرجاء إطلاق البرنامج، في الوقت الذي نركز فيه على حاجات المتضررين من حرائق الغابات في ولايتي كاليفورنيا".