واشنطن بوست تشير لاحتمالية تسبب ألعاب رأس السنة في اندلاع حرائق كاليفورنيا

(وكالات)

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تفاصيل جديدة تشير إلى أن الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في منطقة باسيفيك باليساديس بولاية كاليفورنيا قد تكون مرتبطة بحريق سابق اندلع ليلة رأس السنة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه بعد 30 دقيقة فقط من بدء الحريق الأخير يوم الثلاثاء، سجل رجال الإطفاء ملاحظات على أجهزتهم اللاسلكية تفيد بأن النيران بدأت في موقع معروف من سلسلة جبال سانتا مونيكا، وهو نفس المكان الذي شهد حرائق ليلة رأس السنة.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد رجال الإطفاء قال عبر الراديو: "النيران بدأت من مكان الحريق السابق. يبدو أنها تتحرك بسرعة كبيرة".

ووفقًا لتحقيق الصحيفة الذي شمل تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، يبدو أن الحريق الجديد بدأ في نفس المنطقة التي شهدت حريقًا قبل ستة أيام، حيث شهدت هذه المنطقة عمليات مكثفة لإخماد النيران باستخدام طائرات الهليكوبتر.

وقالت الصحيفة، إن خبراء الحرائق أشاروا إلى أن الرياح العاصفة والجفاف قد يلعبان دورًا رئيسيًا في إعادة اشتعال الحرائق، وهو ما ذكره مايكل جولنر، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، الذي ذكر أنه "من الممكن أن الحريق السابق لم يُخمد بالكامل، وأن الظروف الجوية ساعدت في اشتعاله مرة أخرى".