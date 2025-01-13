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رويترز: إرسال المسودة النهائية لاتفاق غزة إلى كل من حماس وإسرائيل

10:57 ص الإثنين 13 يناير 2025

قطاع غزة

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(وكالات)

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيس وزراء قطر، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اجتمع مع ممثلي حركة المقاومة الإسلامية حماس ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اجتمع مع الوفد الإسرائيلي لدفع الطرفين نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وذكرت المصادر المطلعة لـ "رويترز"، أن المفاوضات التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة أحدثت تقدما خلال اجتماع بعد منتصف الليل أمس، عقب محادثات بين رؤساء الاستخبارات الإسرائيلية ومبعوث ترامب ورئيس وزراء قطر.

وأضافت "رويترز"، أنه تم إرسال "المسودة النهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

حماس إسرائيل محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني دونالد ترامب قطاع غزة
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