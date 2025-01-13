"المنظمات الأهلية الفلسطينية" تثمن جهود "الأونروا" في حفظ سجلات اللاجئين

غزة- (أ ش أ)

ثمن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم الاثنين، الجهود الكبيرة التي تبذلها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لحفظ سجلات اللاجئين على مدار التاريخ، مؤكدا أن ملف اللاجئين من الحقوق الأساسية، وهو مرتبط بحق العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وقال الشوا في تصريح خاص لقناة (النيل) للأخبار، إن الاحتلال الإسرائيلي حاول على مدار السنوات الماضية وليس فقط خلال فترة العدوان المساس بدور (الأونروا)؛ لما تبذله من جهود مهمة في قضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن قرار الكنيست بحظر عمل (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس محاولة لاستهدافها وتقويض عملها.

وأوضح أن نحو 80% من مقرات (الأونروا) إما تم تدميرها بالكامل أو بشكل بالغ فضلا عن استهداف موظفيها، مشيرا إلى في الوقت نفسه إلى التهديدات الإسرائيلية بإخلاء مقر الوكالة الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس، وهي أرض تم وقفها من قبل الحكومة الأردنية لـ (الأونروا)، مؤكدا أنه على الرغم من هذه الممارسات إلا أن الشعب الفلسطيني يثق في أن (الأونروا) ستستمر في عملها.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، قد أكد أنه تم نقل ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن، مضيفا أن (الأونروا) هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.