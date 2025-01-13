لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وسط جهود وقف إطلاق النار بغزة.. ترامب ينشر فيديو مسيء لنتنياهو (فيديو)

10:27 ص الإثنين 13 يناير 2025

دونالد ترامب ونتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو يُظهر بروفيسورًا أمريكيًا يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستخدمًا عبارات مسيئة ضد نتنياهو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، وهو يوجه كلمات نابية لنتنياهو، كونه بدا مفاجئًا بعض الشيء بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بين ترامب ونتنياهو.

واتهم ساكس في الفيديو، نتنياهو "بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية" و"إقحام الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها في الشرق الأوسط".

ويتولى ترامب منصبه رسميا في الـ20 من يناير المقبل، حيث يؤدي اليمين الدستورية.

ترامب نتنياهو وقف إطلاق النار بغزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الاثنين

إعلان

إعلان