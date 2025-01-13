وسط جهود وقف إطلاق النار بغزة.. ترامب ينشر فيديو مسيء لنتنياهو (فيديو)

(وكالات)

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو يُظهر بروفيسورًا أمريكيًا يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مستخدمًا عبارات مسيئة ضد نتنياهو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الخبير الاقتصادي جيفري ساكس، وهو يوجه كلمات نابية لنتنياهو، كونه بدا مفاجئًا بعض الشيء بالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بين ترامب ونتنياهو.

واتهم ساكس في الفيديو، نتنياهو "بالتلاعب بالسياسة الخارجية الأمريكية" و"إقحام الولايات المتحدة في حروب لا نهاية لها في الشرق الأوسط".

🚨🚨😱😱👇🏻



فضائح نتنياهو



ترامب ينشر فيديو للبروفيسور جيفري ساكس يصف فيه نتنياهو بأنه شخص "مهووس" و "مظلم" و "ابن عاهره" وانه هو من قاد اميركا لحروبها في العراق وسوريا والآن يريد ادخالها مع حرب مع إيران وحروب لا نهايه لها



نشر على موقع تروث سوشال#ترامب#Trump#حرايق_كالفورنيا pic.twitter.com/9KpXRhtyXq — Lara (@TradingLara) January 11, 2025

ويتولى ترامب منصبه رسميا في الـ20 من يناير المقبل، حيث يؤدي اليمين الدستورية.