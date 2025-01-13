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رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يدعو الوكالات الحكومية لتجنب العنف أثناء محاولة احتجاز الرئيس السابق

10:03 ص الإثنين 13 يناير 2025

كوريا الجنوبية

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سول- (د ب أ)

جدد رئيس كوريا الجنوبية المؤقت تشوي سانج-موك دعوته للوكالات الحكومية اليوم الاثنين لتجنب أي اشتباك أثناء محاولة احتجاز الرئيس يون سوك يول أو منع اعتقاله على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب التحقيق في شؤون الفساد بالنسبة للمسؤولين البارزين، الذي يحقق بشأن محاولة يون التمرد، يستعد لتنفيذ مذكرة أصدرتها المحكمة ضد يون، الذي مازال متحصنا داخل مجمعه.

وقال تشوي في بيان صحفي" يجب أن يتم تنفيذ جميع أعمال وكالات إنفاذ القانون بصورة سلمية وبأسلوب منضبط. لا يجب استخدام العنف من جانب الوكالات المعنية تحت أي ظروف".

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