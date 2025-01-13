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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الباذان بنابلس (فيديو)

09:58 ص الإثنين 13 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بآليات عسكرية اقتحمت بلدة الباذان شمال شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم العين غرب نابلس، الذي اقتحمته فجر اليوم، كما نقلت عن مصادر محلية قولها إن جيش الاحتلال اعتقل شابا فلسطينيا خلال اقتحامه بلدة فحمة جنوب غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة الباذان بنابلس مخيم العين
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