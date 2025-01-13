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إعلام عبري: مسؤول فلسطيني توجه إلى قطر لإعداد قائمة المفرج عنهم ضمن الصفقة

09:57 ص الإثنين 13 يناير 2025

قطر

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وكالات

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مصدر في السلطة الفلسطينية قوله: إن مسؤولا فلسطينيا توجه إلى قطر لإعداد قائمة بمن سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة.

يأتي ذلك، في حين توالت التصريحات الأمريكية بشأن تحقيق تقدم في مفاوضات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل.

وأكد البيت الأبيض أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، بينما قرر الوفد الإسرائيلي البقاء في الدوحة بعد محادثات وصفت بالمثمرة.

قطر صفقة تبادل الأسرى إسرائيل مفاوضات الدوحة
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