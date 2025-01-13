إعلام عبري: مقتل وجرح جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بغزة
09:46 ص الإثنين 13 يناير 2025
وكالات
نقلت وكالة شهاب للأنباء عن موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي قوله إن مبنى في قطاع غزة انهار على قوات إسرائيلية بعد تفجيره، وإن مروحيات تجلي الجرحى إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.
ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورة لطائرة مروحية للاحتلال تجلي جنودا مصابين من قطاع غزة صباح اليوم.
وذكرت وسائل إعلام أن 3 جنود قتلوا وأصيب 10 من لواء "ناحال" بعد انهيار المبنى عليهم في شمال القطاع.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:مسؤول أممي يدعو لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة