إعلام عبري: ترامب مهتم بتوقيع اتفاق قبل تولي منصبه

وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر قولهم، إنه تقرر إرسال رئيس الموساد والشاباك لمفاوضات الدوحة بعد لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضافت المصادر أن ترامب التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح الأسرى، خلال اليومين الأخيرين، موضحة أنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل تولي منصبه.

ولفتت المصادر إلى أن كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد موجودون في قطر ويحاولون إنجاز المفاوضات، مؤكدة أن ترامب يريد أن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان.