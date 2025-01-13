الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت يطالب بالاستعداد لمواجهة تداعيات سياسات ترامب الجديدة على الاقتصاد

سول - (د ب أ)

دعا الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية تشوي سانج-موك، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد الكوري الجنوبي لمواجهة التداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب الجديدة على اقتصاد كوريا الجنوبية والعالم ككل.

وقال تشوي سانج موج إنه من المتوقع أن يكون لإدارة دونالد ترامب الثانية تأثير كبير على اقتصاد كوريا الجنوبية في ظل المخاوف من التصعيد المتوقع للإجراءات الحمائية التجارية على مستوى العالم مع تنصيب ترامب المنتظر يوم 20 يناير الحالي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن تشوي قوله خلال اجتماع مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد: "مع اقتراب موعد تنصيب الإدارة الأمريكية الجديدة بعد أسبوع واحد فقط، فإن التنفيذ السريع للسياسات قد يكون له تأثير كبير على اقتصادنا"، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال وغيرها من المنظمات ذات الصلة بالاقتصاد.

كما دعا تشوي إلى التعاون الوثيق مع البرلمان في ضوء الاضطرابات السياسية المستمرة الناجمة عن فرض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر وعزله لاحقا.