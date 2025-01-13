قوات الاحتلال تمشط بلدة الخيام جنوبي لبنان بالأسلحة الرشاشة

بيروت - (د ب أ)

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وقام الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بعملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في بلدة الخيام الجنوبية، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .

وكان قد تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 من نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.