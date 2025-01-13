سول تنفي رغبة جنديين كوريين شماليين أسيرين في أوكرانيا باللجوء فيها

سول - (أ ب)

نفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية نواب البرلمان، اليوم الاثنين، رغبة جنديين من كوريا الشمالية أسرتهما القوات الأوكرانية أثناء قتالهما إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك الحدودية الروسية في طلب اللجوء في كوريا الجنوبية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه على استعداد لتسليم الجنديين إلى كوريا الشمالية إذا قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بترتيب عملية تبادل أسرى حرب أوكرانيين في روسيا.

وأضاف زيلينسكي أنه "قد تكون هناك خيارات أخرى" للجنود الكوريين الشماليين الذين لا يرغبون في العودة إلى وطنهم، وكشف مقطع فيديو نشرته الحكومة الأوكرانية عن أن جنديا على الأقل من الجنديين الأسيرين أعرب عن رغبته في البقاء في أوكرانيا.

وفي إحاطة خلال جلسة مغلقة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية (البرلمان)، أكدت وكالة الاستخبارات الوطنية مشاركتها في استجواب الجنديين الكوريين الشماليين من جانب السلطات الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن الجنديين لم يطلبا إعادة التوطين في كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكره نائبان حضرا الجلسة.

وذكرت الوكالة أنها مستعدة لمناقشة هذه المسالة مع السلطات الأوكرانية إذا طلب الجنديان في نهاية المطاف الذهاب إلى كوريا الجنوبية.