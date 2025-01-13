تظاهر العشرات في شيكاغو للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وكالات

تظاهر العشرات من أعضاء المنظمات الحقوقية والإنسانية، ونشطاء السلام في شوارع مدينة شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وفا.

وناشد النشطاء، أعضاء الكونجرس عن الولاية، بالتحرك العاجل لدعم وقف إطلاق نار فوري ودائم لإنقاذ الأبرياء في القطاع، وإعادة النازحين إلى منازلهم، والتسريع في تقديم مساعدات إنسانية وغذائية عاجلة للمواطنين، خاصة في شمال غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الاثنين، 5 مواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيم العين.

قالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت شارع التعاون في المدينة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت المواطنين هيثم الدبيك، ومصعب بعارة، وفقا لما ذكرته وفا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، ومنعت المركبات من المرور من الشوارع القريبة منه، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: مهدي الأشقر، ومحمد قاطوني، ودرويش معروف