اعتقال 5 فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم العين

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 مواطنين خلال اقتحامها مدينة نابلس ومخيم العين.

قالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت شارع التعاون في المدينة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت المواطنين هيثم الدبيك، ومصعب بعارة، وفقا لما ذكرته وفا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب المدينة، ومنعت المركبات من المرور من الشوارع القريبة منه، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: مهدي الأشقر، ومحمد قاطوني، ودرويش معروف