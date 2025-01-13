إصابات بالاختناق نتيجة إطلاق الغاز السام على طلاب مدارس الخضر في بيت لحم

وكالات

أصيب عدد من طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بالاختناق بالغاز السام، اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، وفقا لما ذكرته وفا.

واقتحمت قوات الاحتلال، الخضر، وتمركزت في منطقة "التل" من البلدة القديمة، وهاجمت الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم، بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة البوابة على الشارع الرئيس القدس – الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى حالة من الرعب والهلع بين الطلبة والسكان.

يشار إلى أن ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الطلبة والأهالي، تصاعدت في الآونة الأخيرة، آخرها أمس عندما تم مهاجمة الطلبة بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت في محيط المدارس، بهدف تعطيل العملية الدراسية، وإرهاب الطلبة.