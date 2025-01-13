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اعتراض مسيرة قادمة من اليمن في جنوب إسرائيل

08:20 ص الإثنين 13 يناير 2025

اعتراض مسيرة

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو الإسرائيلي، اعترض مسيرة قادمة من اليمن في جنوب إسرائيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي بيان لاحق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه شن ضربات بناء على معلومات استخباراتية على عدد من الأهداف الإرهابية لحزب الله في لبنان.

كانت قوة مدرعة إسرائيلية توغلت في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس جنوبي لبنان، في وقت سابق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تمركزت قرب أحد المنازل.

وأشارت إلى "توغل دورية لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب".

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، بينما لم تلتزم إسرائيل به منذ إعلانه تقريبا.

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