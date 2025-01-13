في 2024.. 7 آلاف مسيرة أوكرانية استهدفت أراضي روسيا

وكالات

دمرت واعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال 2024، أكثر من 7.3 ألف طائرة مسيرة، استخدمها الجيش الأوكراني لمهاجمة أهداف في الأراضي الروسية الواقعة خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.

جاء ذلك في إحصائية أعدتها وكالة "تاس" بناء على البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

وحسب تلك البيانات، فقد استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية مسيرات لتنفيذ هجمات على 35 منطقة روسية، وفقا لروسيا اليوم.

واستخدمت كييف في هجماتها على الأراضي الروسية بالونات هوائية صغيرة الحجم، وصواريخ "نبتون" المضادة للسفن، وصواريخ معدلة من منظومات "إس-200" و"إس-300" للدفاع الجوي وصواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع، وصواريخ "ستورم شادو" وHARM بريطانية الصنع، وقنابل Hammer فرنسية الصنع.

كما استخدم الجيش الأوكراني أيضا راجمات الصواريخ "أوراجغان" و"جراد" و"أولخا" و"فامبير"، فضلا عن أنظمة الصواريخ التكتيكية "توتشكا-أو".