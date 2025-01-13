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من أجل الاستيطان.. وزير إسرائيلي يطالب باستقطاب مليون يهودي للضفة الغربية

07:03 ص الإثنين 13 يناير 2025

الضفة الغربية

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وكالات

دعا وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولدكتويف، لاستقطاب مليون يهودي من أجل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لروسيا اليوم.

ودعا الوزير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لجلب مليون يهودي إلى يهودا والسامرة، وهو الاسم اليهودي للضفة الغربية

كما دعاه إلى استغلال الفرصة الحالية للوضع في فلسطين والشرق الأوسط لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى، لكونه يقوض فرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

وتعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في الأشهر الماضية، بمن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.

وفي هذا السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية حكومية، أن "عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطنا، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".

الضفة الغربية وزير البناء والإسكان الإسرائيلي الاستيطان بنيامين نتنياهو
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