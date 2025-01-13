سول: مقتل 300 جندي كوري شمالي في معارك أوكرانيا

وكالات

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الآلاف من قوات كوريا الشمالية قتلوا وأصيبوا في المعارك الدائرة في أوكرانيا.

ونقل مشرع كوري جنوبي، الاثنين، عن معلومات من وكالة التجسس في سول أن حوالي 300 جندي كوري شمالي قتلوا وأصيب 2700 آخرون أثناء القتال في إطار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال المشرع لي سيونج-كوين للصحفيين بعد إحاطة من وكالة التجسس "التقديرات تشير إلى أن عدد الضحايا في صفوف القوات الكورية الشمالية تجاوز 3 آلاف، بينهم نحو 300 قتيل و2700 جريح"، وفقا لسكاي نيوز.

وأشارت سول إلى أن كوريا الشمالية شجعت جنودها المشاركين بالحرب ضد أوكرانيا على الانتحار لتجنب أسرهم.