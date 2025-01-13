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حرائق لوس أنجلوس.. السلطات تُجلي آلاف السكان بعد تعرض 58 ألف مبنى للخطر

05:42 ص الإثنين 13 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية
  • عرض 5 صورة
    حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية
  • عرض 5 صورة
    لوس أنجلوس
  • عرض 5 صورة
    حرائق الغابات في باليساديس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية
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وكالات

طالبت السلطات المحلية في كاليفورنيا، من آلاف السكان إخلاء منازلهم فورا بسبب حرائق الغابات المنتشرة في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

قالت إدارة الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان: "توفي 24 شخصا بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا، ولا تزال الحالات قيد التحقيق من قبل الإدارة".

وقالت سلطات ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، إن 58 ألف مبنى معرض للخطر جراء الحرائق فيما أصدرت أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات أن منطقة لوس أنجلوس الموحدة للمدارس ستعيد فتح جميع المدارس والمكاتب تقريبا يوم الاثنين.

وقال المشرف ألبرتو م كارفاليو، إن 7 مدارس من أصل 1302 مدرسة في المنطقة ستظل مغلقة.

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