5 شهداء إثر قصف مدرسة صلاح الدين بحي الدرج وسط قطاع غزة

وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، مدرسة صلاح الدين بحي الدرج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط 5 شهداء، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها.

ووصل إصابات إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه بحث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، الأوضاع في الشرق الأوسط وصفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين مع "حماس".

وكتب ساعر في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي في أعقاب اجتماعه مع نظيره البريطاني في القدس، الأحد: "بحثنا دائرة واسعة من القضايا، بما فيها سوريا ولبنان والتهديد الإيراني".

وتابع: "أكدت عزم إسرائيل على عقد الصفقة حول الرهائن في غزة"، مضيفا أن إسرائيل تعتبر ركيزة القوة والاستقرار في المنطقة وستبقى هكذا.