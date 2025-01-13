حرائق لوس أنجلوس.. مصدر طبي: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 شخصًا حتى الآن

وكالات

أعلن مصدر طبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات إلى 24 شخصا حتى الآن، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتحاول الطائرات الأمريكية، إلقاء المياه ومواد لإخماد الحرائق لوقف انتشار حرائق الغابات في باليساديس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي تشهد حرائق منتشرة منذ الأسبوع الماضي.

ونجحت الطواقم على الأرض في إنقاذ عدد من المنازل، لكن النيران أتت على أخرى.

وقالت ليندسي هورفاث، عضو مجلس مشرفي مقاطعة لوس أنجلوس: "شهدت المقاطعة ليلة أخرى من الرعب والحسرة لا يمكن تصورها".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى عن مكتب الطبيب الشرعي في المقاطعة قوله، إن عدد من لقوا حتفهم جراء 6 حرائق متزامنة اجتاحت أحياء في المقاطعة منذ يوم الثلاثاء وصل إلى 16 شخصا على الأقل بحلول وقت متأخر من مساء السبت.

وقال مسؤولون في إدارة الإطفاء، إن الحرائق ألحقت أضرارا جزئية أو كلية بما يصل إلى 12 ألف بناية و أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية وتشير تقديرات إلى أن 13 على الأقل في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون، إن الحرائق أتت على مساحة ألف فدان أخرى في باليساديس والتهمت المزيد من المنازل على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال تود هوبكنز مسؤول إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، إنه على الرغم من احتواء 11 % من الحرائق في حي باليساديس، فقد أتت النيران على أكثر من 22 ألف فدان.

وأضاف هوبكنز، أن حريق باليساديس امتد إلى حي ماندفيل كانيون، وهناك مخاوف من وصول الحريق إلى حي برينتوود الراقي الذي يعيش فيه مشاهير، كما تقترب من طريق 405 السريع الرابط بين مناطق شمالية وجنوبية.