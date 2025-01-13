وزير الخارجية الإيراني يُعين رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا له في الشؤون السورية

وكالات

أصدر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قرارا، بتعين محمد رضا رؤوف شيباني، ممثلا خاصا له في الشؤون السورية.

وجاء في القرار: "انطلاقا من كونكم دبلوماسيا بارزا ومن ذوي الخبرة في وزارة الخارجية، فقد تقرر تعيينكم ممثلا خاصا لي في الشؤون السورية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "سوريا هي دولة مهمة في منطقة غرب آسيا، وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإدراكا منها لأهمية الاستقرار والهدوء في هذا البلد وتأثيره على السلام والأمن الإقليميين، فإنها تؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ووحدة ترابها، واحترام إرادة شعبها وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أو وجود أجنبي".

وجاء في نص القرار: "أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل سوريا يقع على عاتق الشعب السوري وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنظم علاقاتها مع أي نظام حكم ينبثق جماعيا عن رغبة وإرادة الشعب السوري، تأسيسا على الاحترام والمصالح المتبادلة، ووفقاً للقوانين والأنظمة الدولية".

وأكد الوزير أن استقرار وأمن المنطقة لا يتحققان إلا من خلال التعاون والفهم المشترك بين بلدانها، وأن السياسة المبدئية لإيران تستند إلى الحفاظ على العلاقات الودية وتعزيزها مع جميع الدول المجاورة والإسلامية وفق مبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الودية والتعاون بين الحكومات وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما أن حسن الجوار يعد مبدأ أساسيا في السياسة الخارجية الإيرانية.

واختم وزير الخارجية الإيراني قراره: "وعليه فأنتم مكلفون عبر التشاور مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الدول الصديقة في المنطقة، للقيام بالمهام المناطة بكم، ورفع نتائج هذه المشاورات إلي بانتظام".