بسبب الأمطار.. مصرع 10 أشخاص انزلاقات أرضية بالبرازيل

وكالات

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية، أن انزلاقات أرضية ناجمة من أمطار غزيرة قد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وفقدان آخَر في ولاية ميناس جيرايس.

وكان أحصي في حصيلة سابقة سقوط 7 قتلى على الأقل، وفقا لما ذكرته الغد.

ولقي 9 أشخاص مصرعهم في مدينة إيباتينجا البالغ عدد سكانها 227 ألف نسمة وحيث انهمر 80 ملم من الأمطار في ساعة واحدة ليل السبت-الأحد، وفقا لمجلس المدينة.

وبين الضحايا طفل يبلغ 8 سنوات عثر عليه إطفائيون تحت أنقاض منزل دمره انزلاق أرضي.

كما عُثر على جثة في بلدة سانتانا دو بارايسو القريبة.

ووجّه روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، عبر شبكات للتواصل الاجتماعي، رسالة تضامن مع ضحايا الانزلاقات الأرضية الليلة الماضية في إيباتينغا.

ووضع في تصرّف البلدية كل ما لدى الولاية من وسائل للمساعدة في إنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة.