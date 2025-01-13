روسيا: موسكو ليس لديها خطط لمهاجمة دول "الناتو"

وكالات

أكد مدير إدارة المشاكل الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية فلاديسلاف ماسلنيكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو وليس لديها مثل هذه الخطط العدوانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ماسلنيكوف: "العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي ليست في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة فحسب، لقد اتخذ الحلف مسارا واضحا لمواجهة بلدنا و"احتواء التهديد" المزعوم الصادر عنا، وهذا يحدث في جميع المجالات وفي جميع الميادين"

وشدد على أن روسيا لم تسع مطلقا إلى تدهور علاقاتها مع حلف شمال الأطلسي. إن اللوم في تدهور الوضع يقع بالكامل على عاتق الحلف، نحن لا نعتزم مهاجمة دول الناتو وليس لدينا مثل هذه الخطط العدوانية.

وأشار إلى أنه في حالات الطوارئ، تحتفظ روسيا وحلف شمال الأطلسي بما يسمى بالخطوط الساخنة وإمكانيات الاتصالات في الحالات الضرورية.

وذكر أنه فيما يتعلق بالاتصالات العادية وآليات الحوار التي يمكن استخدامها لإيجاد سبل لتخفيف التوترات، فقد رفضها الحلف، لم يكن ذلك خيارنا.

وأوضح أنه في عام 2014، أوقف حلف شمال الأطلسي من جانب واحد التعاون معنا في مجلس روسيا-الناتو على الخطوط العسكرية والمدنية.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، صرح القائد العام لقوات حلف الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، أن الجيش الروسي سيكون أقوى بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، معتبرا روسيا خطرا دائما على الناتو.

ولفت نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو،أن الناتو يستعد للحرب مع روسيا، وأن موسكو تأخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري ولا تنصح الغرب باختبار قوتها.

وكانت روسيا قد أعلنت مرارا أنها لا تهدد أحدا، لكنها سترد على أي خطوات تهدد أمنها، معبرة عن القلق تجاه زيادة حضور الناتو بالقرب من حدودها.

وأكدت انفتاحها على الحوار مع الناتو، داعية الحلف في الوقت ذاته للتخلي عن التخطيط للتوسع والنهج الرامي إلى عسكرة أوروبا.