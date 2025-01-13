صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

وكالات

أظهرت بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان الإنذار من الهجوم الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات في البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في كييف عند الساعة 23:15 مساء الأحد بتوقيت موسكو، وفقا لروسيا اليوم.

وصدر إنذار مماثل في مقاطعتي كييف وكيروفوجراد.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق، في كلا من: مقاطعات سومي، ودنيبروبتروفسك، وتشيرنيجوف، وخاركوف، وبولتافا، وجزء من مقاطعة تشيركاسي.