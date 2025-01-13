لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

01:34 ص الإثنين 13 يناير 2025

صفارات الإنذار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أظهرت بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان الإنذار من الهجوم الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات في البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في كييف عند الساعة 23:15 مساء الأحد بتوقيت موسكو، وفقا لروسيا اليوم.

وصدر إنذار مماثل في مقاطعتي كييف وكيروفوجراد.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق، في كلا من: مقاطعات سومي، ودنيبروبتروفسك، وتشيرنيجوف، وخاركوف، وبولتافا، وجزء من مقاطعة تشيركاسي.

صفارات الإنذار أوكرانيا كييف روسيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان