بلينكن: عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون على أساس ما طرحه بايدن

وكالات

قالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل يوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير الجاري.

وأوضح بيلنكن، أنه عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى استنادا إلى خطته لمايو 2024.

وأشار كيربي إلى أن بايدن أكد لنتنياهو الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار بغزة وإعادة الأسرى وتعزيز المساعدات الإنسانية، موضحا أن نتنياهو شكر بايدن على دعمه الدائم لإسرائيل والدعم الأمريكي الاستثنائي لأمن إسرائيل ودفاعها.

من جانبه، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التقدم في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى وأطلعه على التفويض الذي منحه لوفد المفاوضات في الدوحة.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، أنه تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الصفقة محل التفاوض ستشمل كل الأسرى لكن على مراحل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، أنه يوجد تقدم في المفاوضات لكن لا تزال هناك خلافات حول إعادة انتشار إسرائيل وانسحابها من غزة واستعدادها لإنهاء الحرب.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل لم توافق على أية صيغة دقيقة لإنهاء الحرب في غزة وتصر على صيغة مبهمة، مؤكدة أن حماس تطالب بخرائط مفصلة بشأن المواقع التي ستنسحب منها إسرائيل لكن تل أبيب لم تقدمها حتى الآن.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أنه لا تزال هناك خلافات حول توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن إسرائيل تطلب قائمة بأسماء الأسرى الأحياء وحماس لم ترسل هذه الأسماء حتى صباح اليوم.

وأكد المسؤولون، أنه إذا لم تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء فلن يكون هناك اتفاق حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.