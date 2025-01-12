مسؤول إسرائيلي: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب في إطار الاتفاق مع حماس.

وأوضح المصدر الأمني، أن إسرائيل تصر على مطلبها بالوجود في محور فيلادلفيا خلال وقف إطلاق النار، مؤكدا أن هناك تقدم في محادثات الدوحة لكن لا تزال هناك فجوات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إنه يوجد تقدم في المفاوضات لكن لا تزال هناك خلافات حول إعادة انتشار إسرائيل وانسحابها من غزة واستعدادها لإنهاء الحرب.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل لم توافق على أية صيغة دقيقة لإنهاء الحرب في غزة وتصر على صيغة مبهمة، مؤكدة أن حماس تطالب بخرائط مفصلة بشأن المواقع التي ستنسحب منها إسرائيل لكن تل أبيب لم تقدمها حتى الآن.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أنه لا تزال هناك خلافات حول توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن إسرائيل تطلب قائمة بأسماء الأسرى الأحياء وحماس لم ترسل هذه الأسماء حتى صباح اليوم.

وأكد المسؤولون، أنه إذا لم تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء فلن يكون هناك اتفاق حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.