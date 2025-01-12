الحوثيون: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطات الغاز إلى 91 حالة وفاة وإصابة

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصحية التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار محطات الغاز في محافظة البيضاء (وسط البلاد) إلى 91 بين قتيل وجريح، في حصيلة غير نهائية.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) "ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار محطات الغاز في قرية المجريش عزلة الناصفة مديرية الزاهر إلى 17 حالة وفاة واصابة 47 آخرين بينهم أكثر 50 جريح حالتهم حرجة".

وأشارت إلى أن الحالات نقلت ووزعت على المستشفيات والمراكز المتخصصة لتلقي الرعاية والعناية الطبية اللازمة.

وأوضحت أن الطواقم الطبية والاسعافية والدفاع المدني لا زالوا يقومون بدورهم الإنساني للبحث عن مفقودين.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق لها اليوم، أن عدد ضحايا الانفجار بلغ 82 شخصاً، منهم 15 حالة وفاة و67 مصابين، بينهم 40 بحالة حرجة.

ويوم أمس السبت، انفجرت أربع محطات للغاز في سوق شعبي بمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون أن تتضح أسباب الحادث.

وقال هاشم شرف الدين، المتحدث باسم حكومة الحوثيين في حسابه على منصة "إكس" "إن الأجهزة الأمنية تعمل بجهد كبير للكشف عن ملابسات الحادث".