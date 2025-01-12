بسبب حرائق لوس أنجلوس.. ترامب يهاجم مسؤولي كاليفورنيا "غير الأكفّاء"

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، المسؤولين في ولاية كاليفورنيا، بينما تواصل فرق الإطفاء محاولاتها لإخماد نيران الحرائق في مدينة لوس أنجلوس.

وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" الخاصة، كتب ترامب: "لا تزال الحرائق مستعرة في لوس أنجلوس.. ولا يمتلك السياسيون غير الأكفّاء فكرة عن كيفية إخمادها".

وأكد ترامب، أن حرائق الغابات في لوس أنجلوس واحدة من بين أسوأ الكوارث التي شهدتها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن المسؤولين "يعجزون عن إطفائها"، وأن "الموت في كل مكان".

وبينما تكافح فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا لإخماد النيران، لا يزال من غير الواضح سبب الحريق، لكن مسؤولي الولاية يواجهون في الوقت نفسه انتقادات لاذعة على ضوء الاستعدادات والإجراءات الاحترازية.

وكانت السلطات في الولاية، أعلنت نفاد خزانات الحرائق في حي باسيفيك باليسايدس، الذي امتد إليه واحد من بين 5 حرائق اندلعت في غابات المنطقة، في ظل نقص المياه.

ويواصل ترامب الذي من المقرر تنصيبه رئيسا رسميا للولايات المتحدة يوم 20 يناير الجاري، هجومه على حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، دون تقديم أيّه أدلة على اتهاماته.

في مقابل ذلك، دعا نيوسوم، دونالد ترامب إلى زيارة مدينة لوس أنجلوس لمعاينة الأضرار الناجمة عن الحرائق بنفسه.

وتسببت النيران في تدمير 12 ألف مبنى، ومقتل 16 شخصا، وفق بيانات منفصلة لإدارة الإطفاء ومكتب الطب الشرعي في كاليفورنيا ومدينة لوس أنجلوس.

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي تبذلها فرق الإطفاء لإخماد الحرائق، امتدت النيران من حي باسيفيك باليسايدس أمس السبت، إلى شمال غرب مدينة لوس أنجلوس، مهددا بذلك متحف "جيتي" للأعمال الفنية وكذلك وادي "سان فرناندو" المزدحم بالسكان.