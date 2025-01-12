انتقد سلاح حزب الله، من هو فؤاد مخزومي مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

بي بي سي

أصبح فؤاد مخزومي، رجل الأعمال والسياسي اللبناني، محط أنظار اللبنانيين لاستكمال الاستحقاقات الرئاسية في البلاد، بعد ترشيح المعارضة له لقيادة حكومة جديدة، عقب النجاح في إنهاء الفراغ الرئاسي واختيار جوزيف عون رئيسا للبلاد.

وأصدرت المعارضة اللبنانية بيانا لدعم مخزومي، مؤسس حزب الحوار الوطني وعضو كتلة التجدد المعارضة، قبل موعد الاستشارات النيابية لاستكمال بناء السلطة، المرتقبة يوم الإثنين، ووقع 31 نائبا على بيان الترشيح، ضمن كتلة المعارضة التي تضم نواب القوات والكتائب ومستقلين وتغييريين وتكتل تجدد، الذي ينتمي إليه مخزومي.

ويتبنى المخزومي نهجا سياسيا معتدلا تجاه الداخل والاتجاه إلى المحيط العربي للبنان إقليميا، وقال في منشور على منصة إكس 3 ديسمبر، "المطلوب اليوم تشكيل طبقة سياسية تديرها شخصيات من ذوي الكف النظيف الذين لم ينخرطوا بملفات الفساد المالي والسياسي والمحاصصة، ولديهم القدرة على جمع الناس بخطاب موحد عماده المواطنة وبناء دولة القانون والمؤسسات".

وشدد أيضا على ضرورة العمل على "إعادة بناء الثقة وتعزيز العلاقات مع المجتمَعَين العربي والدولي وجذب المستثمرين اللبنانيين خصوصًا والعرب عمومًا".

المطلوب اليوم تشكيل طبقة سياسية تديرها شخصيات من ذوي الكف النظيف الذين لم ينخرطوا بملفات الفساد المالي والسياسي والمحاصصة، ولديهم القدرة على جمع الناس بخطاب موحد عماده المواطنة وبناء دولة القانون والمؤسسات، والعمل على إعادة بناء الثقة وتعزيز العلاقات مع المجتمَعَين العربي والدولي… pic.twitter.com/mIogRwG6st — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) December 2, 2024

من المعارضة إلى السلطة



كان مخزومي من أبرز أعضاء المعارضة اللبنانية منذ انتخابه في البرلمان اللبناني عام 2018، ودائما ما كان يرفض وجود السلاح في يد الفصائل والأحزاب وكان من أشد المنتقدين لسلاح حزب الله.

وقال في تصريح سابق لقناة لبنانية في 3 ديسمبر الماضي، "دخلنا بحرب ليست حربنا ولا شك أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا ولبنان دفع ثمن حروب أهلية أكثر من مرة لعملية دعم القضية الفلسطينية والحرب التي بدأت في 8 أكتوبر بإعلان من حزب الله لم يكن يجب أن ندخل بها".

كما قال في لقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، ديسمبر، كانون الأول الماضي، " أكدتُ أمام سماحته أن المطلوب اليوم أن يكون الجميع تحت كنف الدولة وألا يكون قرار الحرب والسلم بيد حزب أو فريق معين بل بيد الدولة فقط".

وشدد المخزومي على أنه كان من "أشد المعارضين" لما سمّيَ بـ "حرب الإسناد" منذ بدايتها، "وطالبت ألا ننجر إلى حربٍ لا علاقة لنا بها، وكل الأمل الآن ألا يفتح أحد حرب إسناد جديدة لسوريا".

خلال لقاء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث هنأتُ سماحته على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية بحق اللبنانيين وللحرب العبثية التي دمرت بلدنا وقتلت أهلنا، لكن للأسف لا يبدو أن هناك نية سياسية جدية لدى الحكومة لتطبيق بنود… pic.twitter.com/5OXvuq99l4 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) December 3, 2024

كما طالب من قبل بضرورة حصر السلاح في يد الجيش، وقال في منشور سابق على منصة إكس، 7 ديسمبر الماضي: "ما يحمي لبنان حصرا في ظل الأحداث في سوريا، جيشه المنتشر على حدوده، هذا الجيش الذي فيه كل الثقة ولديه القدرة على حماية البلد وأهله وتعزيز الاستقرار".

وأضاف في المنشور، "ندعو جميع العقلاء إلى الركون للقوى الشرعية اللبنانية بمسؤولياتها، والوقوف خلفها في هذه المهمة التي تحظى بدعم اللبنانيين، وبمؤازرة المجتمعَين العربي والدولي".

ما يحمي لبنان حصراً في ظل الأحداث في سوريا، جيشه المنتشر على حدوده. هذا الجيش الذي فيه كل الثقة ولديه القدرة على حماية البلد وأهله وتعزيز الاستقرار.



مجددًا يبقى تطبيق القرارات الدولية، وتحييد لبنان عما يحصل في سوريا، هو السبيل الأوحد لحماية بلدنا من عواصف المنطقة وعدم جلب… pic.twitter.com/QjMFW8Vjyr — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) December 7, 2024

رجل أعمال وسياسي

بحسب المعلومات المتوفرة عن فؤاد مخزومي، فهو من مواليد بيروت لعائلة سنية عام 1952، تخرج في "إنترناشيونال كوليدج" عام 1970، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ميشيجان التقنية 1975.

تزوج في نفس العام من السيدة مي نعماني، وأنجب ثلاثة أبناء تمارا وكاميليا، وتوفى ابنه الأكبر رامي في 2011.

أسس في عام 2004 حزب "الحوار الوطني"، كما أسس كتلة "التجدد" المعارضة بعد فوزه بالانتخابات التشريعية ودخوله البرلمان عام 2018، وتضم بالإضافة إليه، النائبين أشرف ريفي وميشال معوض.

بدأ حياته العملية في السعودية عام 1975، وفي عام 1984 اشترى شركة قابضة تحت اسم "فيوتشر مانجمانت هولدينج"، والتي تعرف اليوم باسم "فيوتشر جروب هولدنجز"، بالإضافة إلى تأسيس شركة المستقبل للأنابيب.

كما أنشأ مؤسسة مخزومي الخدمية عام 1997، وهي مؤسسة "غير ربحية تهدف لتنمية المجتمع المدني في لبنان" في مجالات التدريب المهني، الرعاية الصحية، برامج القروض الصغيرة، وغيرها من الميادين.