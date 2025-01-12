إحداها استمرت 24 ساعة فقط: تعرف على تجارب الوحدة العربية

بي بي سي

في 12 يناير من عام 1974 قامت وحدة لم تستغرق سوى 24 ساعة فقط بين تونس وليبيا لتنضم إلى سلسلة التجارب الوحدوية العربية الفاشلة في قائمة لا تضم سوى تجربة وحدوية ناجحة فقط.

وفي ما يلي قائمة بالتجارب الوحدوية العربية:

الاتحاد العربي الهاشمي

في 14 فبراير 1958 أطلقت المملكتان العراقية والأردنية الاتحاد العربي الهاشمي، وكان أساس هذا الاتحاد أن ملكي الدولتين، فيصل الثاني والحسين بن طلال، من الأسرة الهاشمية، وجاءت هذه الخطوة استباقا لتحرك وحدوي بين مصر وسوريا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعقب إطاحة الجيش العراقي بالنظام الملكي أعلن عبد الكريم قاسم قائد الجيش في 16 يوليو 1958 حل الاتحاد بعد 4 أشهر فقط من قيامه.

الجمهورية العربية المتحدة

في 22 فبراير 1958، وقع الرئيسان المصري جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي ميثاق الوحدة تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة"، وانتهت دولة الوحدة المصرية السورية بانقلاب عسكري في سوريا في 28 سبتمبر 1961 بقيادة عبد الكريم النحلاوي.

اتحاد الجمهوريات العربية

في 1 سبتمبر عام 1971، وافقت شعوب مصر وسوريا وليبيا في استفتاءات متزامنة على اتفاق وحدة توصل له الرؤساء حافظ الأسد ومحمد أنور السادات ومعمر القذافي، والسبب الأساسي لعدم نجاح الاتفاق كان الاختلافات بين الزعماء الثلاثة وخاصة بعد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

الإمارات العربية المتحدة

في عام 1968، أعلنت بريطانيا رغبتها في الانسحاب من جميع محمياتها ومستعمراتها في شرق المتوسط، وهو ما دفع لعقد اجتماع السميح في 18 فبراير 1968 بين أميري أبو ظبي ودبي زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم للدفع بفكرة الاتحاد، ووجها الدعوة إلى الإمارات السبع بالإضافة إلى إمارتي قطر والبحرين لبحث مسألة الاتحاد في دولة واحدة، وقد وافق الجميع غير أن قطر والبحرين انسحبتا من المشروع، وفي 1 ديسمبر 1971 تم الانتهاء من دستور الاتحاد، وأعلن في اليوم التالي استقلال الدولة تحت اسم الإمارات العربية المتحدة.

الجمهورية العربية الإسلامية

في 12 يناير من عام 1974 أعلن عن قيام الوحدة بين ليبيا وتونس باسم "الجمهورية العربية الإسلامية" بعد لقاء بين الرئيسين معمر القذافي والحبيب بورقيبة في جزيرة جربة التونسية، ولكن بعد الإعلان عن الاتفاق بساعات تراجع بورقيبة بسبب شكوكه تجاه القذافي.

الاتحاد العربي الإفريقي

في 18 أغسطس 1984 تم إعلان الوحدة بين المغرب وليبيا، وقام معمر القذافي بدعوة الدول العربية سنة 1988 إلى الانضمام للاتحاد العربي الأفريقي معتبرا إياه بوابة لوحدة عربية غير أن هذه التجربة فشلت لربطها بين نظامين مختلفين تماما وهما النظام الملكي في المغرب، والنظام الجماهيري في ليبيا.

اليمن الموحد

تم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 واعتبار علي عبد الله صالح (رئيس اليمن الشمالي) رئيسا للبلاد وعلي سالم البيض (رئيس اليمن الجنوبي) نائب لرئيس الجمهورية، وهي تجربة يصفها كثيرون من أبناء جنوب اليمن بأنها كانت اتحادا بالقو، وحاليا يسيطر الحوثيون على الشمال بما في ذلك العاصمة صنعاء ويخوضون حربا ضد الحكومة المعترف بها دوليا والتي تتمركز في عدن في الجنوب.