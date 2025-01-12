مجلس السيادة السوداني: لن نقبل بأي مبادرة صلح تمس سيادة السودان

وكالات

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، اليوم الأحد، إن مليشيا الدعم السريع تسعى لنهب ثروات السودان، مؤكدا أن السودان واجه مكائد من بعض صغار النفوس الذين انحرفوا عن مسار الثورة.

وأشار عقار، إلى أن بعض صغار النفوس رضوا بأن يخدموا أجندات خارجية لتدمير بلدهم، مؤكدا أن النصر قاب قوسين أو أدنى بعد تحرير مدينة ود مدني بولاية الجزيرة.

وأضاف عقار: "أقول للمتورطين في إراقة دم السودانيين ستعاملون معاملة قائدكم المتمرد حميدتي"، موضحا أن الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب استكمال استعادة تحرير جميع أنحاء الدولة.

وأكد عقار أن الجيش السوداني لن ينحرف عن مسار الانتقال السياسي الذي ضحى من أجله الثوار بدمائهم، لافتا إلى أن المتمردين عملوا على مخطط معد مسبقا لتفتيت الدولة السودانية وتقسيمها.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على أن الجيش السوداني لن يسمح لأي قوة داخلية أو خارجية بالعمل على بث الفتنة والفرقة بين السودانيين، مشيرا إلى أن الجيش يدرك أن السودان لا يعيش حاليا حالة مساواة ويعمل على معالجة ذلك.

وتابع عقار: "أقول لأنصار تيار الإسلام السياسي عليكم الاستفادة من تجربة حكم امتدت 30 عاما"، داعيا في الوقت نفسه إلى بدء حوار يؤسس لسودان جديد.

وأوضح عقار أنه يجب البحث عن شرعية توافقية تنقل البلاد إلى شرعية دستورية، مشددا على أن الجيش لن يقبل بأي مبادرة صلح تمس سيادة السودان.

ولفت نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أنه يجب على الأحزاب في السودان القيام بدورها وتوفيق أوضاعها.