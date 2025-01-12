إعلام عبري: عائلات الأسرى أُبلغوا بأن الصفقة ستشمل كل الأسرى لكن على مراحل

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الصفقة محل التفاوض ستشمل كل الأسرى لكن على مراحل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، أنه يوجد تقدم في المفاوضات لكن لا تزال هناك خلافات حول إعادة انتشار إسرائيل وانسحابها من غزة واستعدادها لإنهاء الحرب.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل لم توافق على أية صيغة دقيقة لإنهاء الحرب في غزة وتصر على صيغة مبهمة، مؤكدة أن حماس تطالب بخرائط مفصلة بشأن المواقع التي ستنسحب منها إسرائيل لكن تل أبيب لم تقدمها حتى الآن.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أنه لا تزال هناك خلافات حول توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن إسرائيل تطلب قائمة بأسماء الأسرى الأحياء وحماس لم ترسل هذه الأسماء حتى صباح اليوم.

وأكد المسؤولون، أنه إذا لم تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء فلن يكون هناك اتفاق حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.