الجيش الروسي يستهدف عددا من الألوية الأوكرانية ويدمر آليات عسكرية في كورسك

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استهدف عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية، ودمر عددا كبيرا من الآليات العسكرية الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال البيان إن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت دبابة ولواءين ميكانيكيين ولواءين هجوميين محمولين جوا، ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 5 هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "الضربات العملياتية التكتيكية ونيران الطيران والمدفعية التابعة للجيش الروسي، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق بمقاطعة سومي.

وقال البيان "على مدار 24 ساعة، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 جنديا، كما تم تدمير دبابة و4 مركبات قتالية للمشاة و5 ناقلات جند مدرعة و12 مركبة قتالية مدرعة و4 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.