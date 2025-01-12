إعلام عبري: بايدن ونتنياهو ناقشا هاتفيًا مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتحدث مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن في وقت لاحق اليوم.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مصدر مطلع، قوله إن بايدن ونتنياهو ناقشا خلال مكالمة هاتفية مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن المفاوضين قريبون جدا من التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لكنهم لم يصلوا إلى خط النهاية بعد.

وأشار سوليفان، إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، متواجد في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التفاصيل النهائية للاتفاق مع الوسطاء.

وأوضح سوليفان، أن الرئيس بايدن يتلقى إحاطات يومية بشأن المناقشات في الدوحة ومن المرجح أن يتواصل قريبا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.