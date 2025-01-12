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نيويورك تايمز: إسرائيل لم توافق على أيّة صيغة دقيقة لإنهاء الحرب بغزة

07:29 م الأحد 12 يناير 2025

حرب غزة

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وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، إنه يوجد تقدم في المفاوضات لكن لا تزال هناك خلافات حول إعادة انتشار إسرائيل وانسحابها من غزة واستعدادها لإنهاء الحرب.

وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل لم توافق على أية صيغة دقيقة لإنهاء الحرب في غزة وتصر على صيغة مبهمة، مؤكدة أن حماس تطالب بخرائط مفصلة بشأن المواقع التي ستنسحب منها إسرائيل لكن تل أبيب لم تقدمها حتى الآن.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أنه لا تزال هناك خلافات حول توقيت انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، مشيرة إلى أن إسرائيل تطلب قائمة بأسماء الأسرى الأحياء وحماس لم ترسل هذه الأسماء حتى صباح اليوم.

وأكد المسؤولون، أنه إذا لم تقدم حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء فلن يكون هناك اتفاق حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

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