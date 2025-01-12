بسبب حرائق لوس أنجلوس.. الخارجية تصدر عدّة توجيهات للمصريين في المدينة الأمريكية

وكالات

قالت وزارة الخارجية والهجرة في بيان، اليوم الأحد، إن مصر تتابع أوضاع المصريين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على خلفية حرائق الغابات التي اجتاحت نطاقا واسعا من المدينة.

وأشارت الخارجية في بيانه، إلى أنه "بناء على توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تقوم الوزارة بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في لوس أنجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا إثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية".

وذكر البيان، أن "مكتب السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة يقوم بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في لوس أنجلوس بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من سلامتهم".

وأضافت الوزارة في بيانها: "تهيب وزارة الخارجية والهجرة بالسادة المواطنين في لوس أنجلوس والمدن المجاورة توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر، وضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها".

وأوضحت الخارجية أنه "في حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، فيمكن التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس عن طريق البريد الإلكتروني: egyptconsulatela@egyptconsulatela.com

أو رقم الهاتف: ۹۷۰۰-۹۳۳-۳۲۳ لمواصلة التقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة".

وفي سياق متصل، أعربت جمهورية مصر العربية عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، كما أعربت عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.