لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب حرائق لوس أنجلوس.. الخارجية تصدر عدّة توجيهات للمصريين في المدينة الأمريكية

06:42 م الأحد 12 يناير 2025

وزارة الخارجية المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وزارة الخارجية والهجرة في بيان، اليوم الأحد، إن مصر تتابع أوضاع المصريين في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على خلفية حرائق الغابات التي اجتاحت نطاقا واسعا من المدينة.

وأشارت الخارجية في بيانه، إلى أنه "بناء على توجيهات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تقوم الوزارة بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في لوس أنجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا إثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت في مناطق متفرقة من الولاية".

وذكر البيان، أن "مكتب السفير/ نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة يقوم بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في لوس أنجلوس بالتواصل مع أعضاء الجالية وممثليها للتأكد من سلامتهم".

وأضافت الوزارة في بيانها: "تهيب وزارة الخارجية والهجرة بالسادة المواطنين في لوس أنجلوس والمدن المجاورة توخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر، وضرورة متابعة التحذيرات والتعليمات الصادرة من السلطات المحلية والاستجابة لها".

وأوضحت الخارجية أنه "في حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، فيمكن التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس عن طريق البريد الإلكتروني: egyptconsulatela@egyptconsulatela.com

أو رقم الهاتف: ۹۷۰۰-۹۳۳-۳۲۳ لمواصلة التقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة".

وفي سياق متصل، أعربت جمهورية مصر العربية عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، كما أعربت عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وزارة الخارجية والهجرة حرائق كاليفورنيا حرائق لوس أنجلوس حرائق الغابات المصريين في لوس أنجلوس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس غانا يلغي سبع وزارات حكومية لتقليص النفقات

إعلان

إعلان

"أحمس".. بيراميدز تطرح إطار "الملاكي" لكن ليس للسوق المصري
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة| ملامح زيادة المرتبات والمعاشات خلال أيام.. وموقف أسعار البنزين